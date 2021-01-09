Fatih Terim'den Mesut Özil sözleri!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Mesut Özil ile ilgili gelen bir soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Mesut Özil sözleri!
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09 Ocak 2021 22:02
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'ye transfer olacağı gündeme gelen Mesut Özil ile ilgili gelen soruya basın toplantısında cevap verdi.

"Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i transfer edeceği söyleniyor. Galatasaray da böyle önemli bir isim alacak mı?" şeklinde gelen soruya Fatih Terim, "Mesut Özil, önemli bir isim. Önemli bir futbolcu. İsmi de çok büyük. Ümit ederim bize gelen oyuncularımızın da çok büyük işler yapacağına. Önemli isimler olacağına da inanıyorum." cevabını verdi.

Transferle ilgili Terim, "15-20 günümüz var. Bakalım neler olacak? Dediğim gibi ne mağlubiyetin, ne 6-0'ın transferle ilgisi yok. Bir projenin, planlamanın, organizasyonun sonucudur bu ihtiyaçlar..." ifadelerini kullandı.



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