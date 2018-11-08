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Fatih Terim'den Kayserispor maçına özel kadro

Galatasaray'da üst üste gelen sakatlıkların ardından Fenerbahçe derbisindeki olaylara bağlı sevkler, Kayseri deplasmanı öncesi teknik heyetin elini kolunu bağladı. Kritik maçta farklı bir 11 sahada olacak.

Fatih Terim'den Kayserispor maçına özel kadro
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08 Kasım 2018 08:02
Galatasaray'da mecburi kadro değişikliği yolda... Sarı-Kırmızılı ekipte, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından Ndiaye, Donk ve Rodrigues, PFDK'ya sevk edilmişti. Bu oyuncular hakkındaki kararın bugün açıklanması bekleniyor. Cumartesi günkü Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek olan bu isimlerin yanı sıra bir de sakatlıkları devam eden futbolcular var. Fernando, Nagatomo ve Emre Akbaba, henüz takıma katılmış değil. Üstelik Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke deplasmanı da takımı fiziksel anlamda bir hayli yıpratmış durumda.

Kurtarıcı Ozan olacak
Gelişmeler teknik heyetin elini kolunu bağlamış durumda. Kayseri karşısında ileri uçta Sinan'ın, kanatlarda Onyekuru ve Feghouli'nin, forvet arkasında Belhanda'nın, orta sahanın merkezinde Selçuk ve Ozan Kabak'ın, savunmanın göbeğinde Maicon ile Serdar Aziz'in, beklerde de Mariano ile Ömer Bayram'ın görev yapması bekleniyor.

SEVK EDİLENLER
Ndiaye

Donk

Rodrigues

SAKATLAR
Fernando

Nagatomo

Emre Akbaba



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