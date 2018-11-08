Kurtarıcı Ozan olacak

SEVK EDİLENLER

SAKATLAR

Galatasaray'da mecburi kadro değişikliği yolda... Sarı-Kırmızılı ekipte, olaylı Fenerbahçe derbisinin ardından Ndiaye, Donk ve Rodrigues, PFDK'ya sevk edilmişti. Bu oyuncular hakkındaki kararın bugün açıklanması bekleniyor. Cumartesi günkü Kayseri deplasmanında forma giyemeyecek olan bu isimlerin yanı sıra bir de sakatlıkları devam eden futbolcular var. Fernando, Nagatomo ve Emre Akbaba, henüz takıma katılmış değil. Üstelik Şampiyonlar Ligi'ndeki Schalke deplasmanı da takımı fiziksel anlamda bir hayli yıpratmış durumda.Gelişmeler teknik heyetin elini kolunu bağlamış durumda. Kayseri karşısında ileri uçta Sinan'ın, kanatlarda Onyekuru ve Feghouli'nin, forvet arkasında Belhanda'nın, orta sahanın merkezinde Selçuk ve Ozan Kabak'ın, savunmanın göbeğinde Maicon ile Serdar Aziz'in, beklerde de Mariano ile Ömer Bayram'ın görev yapması bekleniyor.NdiayeDonkRodriguesFernandoNagatomoEmre Akbaba