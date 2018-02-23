Fatih Terim'den hakem kararlarıyla ilgili açıklama

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Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u 5-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardında Fatih Terim açıklamalarda bulundu.Fatih Terim, iyi bir oyun sergilediklerini dike getirirken, yedek kulübesinden daha fazla katkı almaları gerektiğini de dile getirdi.Karşılaşmanın kısa bir değerlendirmesini yapan Fatih Terim ''Birçok olumlu şey söyleyebiliriz. En önemlisi birçok gol atarken, rakibe de pozisyon vermedik. Tamamen oyunun hakimi bir Galatasaray vardı. 11'e 11 iken de pozisyon vermedik. Golleri bulurken de çok da pozisyon bulduk. Bu bizim için çok önemli. Bugün sahada çalıştığını yapan bir Galatasaray vardı. 4-0'dan sonra biraz daha topa sahip olup, daha yavaş oynayabilirdik ama oyundan zevk aldılar ve coşkuyla devam ettiler. Rakibin 10 kişi kalması da önemli bir etken tabii ki ama çok zevkli bir maç oldu. 3 puan önemliydi ama bunu farklı sonuçla almak daha da iyi. İyi bir hafta geçirdik'' şeklinde konuştu.Hakem hatalarına da değinen Terim ''1-0'ın altından kalkmak başka, 2-0'ın altından kalkmak başka. Olanı, olmayanı, çok kritik anlarda denk geliyor bize. Muhakkak onlara sığınmıyorum ama öyle kritik anlarda, öyle kırılma anları oldu ki...'' dedi.Yedek kulübesinden daha çok katkı beklediğini söyleyen tecrübeli teknişk adam ''Oyun istatistiklerine baktığınızda çok enteresan bir istatistik var. 68. dakikada kalemize ilk şut atılmış, birçok pozisyonda rakip kaleyi ziyaret etmişiz. Pas yüzdemiz baya yüksek. 11'e 11 için de söylüyorum bunu. Bursaspor 11 kişiyken iyi kapanan bir takım. Tabii bu arada yaptığımız pres, baskıyla kazandığımız toplar bunlar çok önemli. Bizim biraz daha kulübeden katkı almamız lazım. Girenler biraz da katkı yapmalı ki alternatiflerimiz artsın'' ifadelerini kullandı.Muslera'nın 22'de 22 pas isabetiyle oynamasının hatırlatılması üzerine Terim, ''Muslera diğer bazı oyuncularımız gibi Galatasaray'a uzun yıllar hizmet etmiş oyuncu kategorisine girdi ve Galatasaray'a çok katkısı oldu. Onun da hata yapma hakkı var. Bunun bebekle alakası yok, çocuk mutluluk demektir. Muslera ile hafta içi konuştum, iyi bir aile babasıdır. O da hata yapacak. İnşallah iş düşmesin. Ben Muslera'nın hem kaleciliğine, hem karakterine güveniyorum. Ayağıyla da iyi oynuyor (22'de 22 pas isabetiyle ilgili). Ona da ihtiyacımız var'' dedi.Sakatlığını atlatan Fernando'yu oyuna almayı düşündüğünü ancak sıkıntı yaşamaması için almadığını ifade eden Terim, "Alternatiflere ihtiyacımız var demiştim. Yedekten gelen arkadaşlarımızın daha fazla katkı vermesi lazım. Fernando önemli bir orta saha oyuncusu. En önemli kazanımlarımızdan biri de Donk. Her geçen gün iyi oynuyor. Fernando'yu 5-10 dakika koymayı düşündüm. Fakat sıkıntı yaşamasını istemedim. Kupa maçımız var. İyi gidiyor. Onu kazanırsak bizim için önemli olur. O zaman imkanlar çoğalabilir. Orta sahada daha zenginleşebiliriz. Önümüzdeki hafta sahaya atarız inşallah" dedi.Deplasman fobisi hakkında da kısa bir değerlendirme yapan Terim ''Bir deplasman sıkıntısı var, bu bir gerçek. Belki bizden önce maç oynandığında, kazanırsak lider olursak, 3 puan, 4 puan, 5 puan oluyor, bu stres mi bizi etkiliyor acaba, bunu da düşünmek lazım'' şeklinde konuştu.Mariano'nun yedek kalmasının sorulması üzerine Terim ''Kimin merak konusu ben de onu merak ediyorum. Dışarıdan nasıl bir terazi var, kiminki ağır basıyor bilemiyorum. İkisi de oynayabilir. Hatta arkalı önlü de oynayabilirler'' dedi.