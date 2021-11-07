Fatih Terim: "İşimiz kolay olmayacak"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalar yaptı.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim: 'İşimiz kolay olmayacak'
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07 Kasım 2021 15:40
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fatih Karagümrük ile oynayacakları maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuştu.

Kadrodaki değişikliklere değinen Terim, "Birkaç tane önemli nokta var. Avrupa'da kritik maçlardan sonra üçüncü gün oynadığımız maçlar bizi yıpratıyor. Bazı oyuncularımız... Morutan müthiş mücadele etti ama toplu oyunda öğrenecekleri var. Feghouli son 20 dakika ancak oynayabilir. Birkaç değişiklikle dezavantajları formüle etmeye çalışıyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. Ligin her maçı zor geçiyor. Her takım, her takımı yenebilecek güçte" dedi.

Fatih Terim ayrıca, "İşimiz kolay olmayacak ama 3 puan da kazanmak istiyoruz. Araya moralli girmek istiyoruz, inşallah da başarırız." ifadelerini kullandı.


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