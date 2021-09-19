Fatih Terim'in son kurbanı Sarri oldu

Galatasaray'ın yeşil sahada mağlup ettiği dünya çapındaki teknik direktörler arasına Maurizzio Sarri de eklendi.



Tecrübeli teknik adam, daha önce çalıştırdığı takımların başında; Le Guen, Luis Suarez, O'Neil, Danny Blind, Roberto Mancini, Blokhin, Vogts, Wenger, Marcelo Bielsa, Zdenek Zeman, Sa Pinto, Alex Ferguson, Mourinho, Rehhagel, Luiz Fernandez, Klinsmann, O'Leary, Bigon, Petkovic, Löw, Lagerback, Feldkamp, Ancelotti, Lippi, Hodgson, Guidolin, Hector Cuper, Toshack ve Zaccheroni gibi dünya çapındaki teknik adamları devirmişti.



GALATASARAY'LA KAZANDI



Fatih Terim daha önce Lazio'ya karşı Milan ve Fiorentina'dayken birer kez rakip olmuştu. Milan'la 2-0 kazanıp, Fiorentina ile 4-1 yenilmişti. Lazio karşısında Galatasaray'ın başında da galibiyet sevinci yaşamış oldu. Terim daha önce; Real Madrid, Juventus, Schalke, Dortmund, PSG, Manchester United, ,Inter, Arsenal ve Milan gibi dünya devlerini yenmişti.



