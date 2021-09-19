Fatih Terim'in son kurbanı Sarri oldu

Fatih Terim, mağlup ettiği dünya çapındaki teknik direktörler listesine Maurizio Sarri'yi de ekledi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'in son kurbanı Sarri oldu
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19 Eylül 2021 12:27
Galatasaray'ın yeşil sahada mağlup ettiği dünya çapındaki teknik direktörler arasına Maurizzio Sarri de eklendi.

Tecrübeli teknik adam, daha önce çalıştırdığı takımların başında; Le Guen, Luis Suarez, O'Neil, Danny Blind, Roberto Mancini, Blokhin, Vogts, Wenger, Marcelo Bielsa, Zdenek Zeman, Sa Pinto, Alex Ferguson, Mourinho, Rehhagel, Luiz Fernandez, Klinsmann, O'Leary, Bigon, Petkovic, Löw, Lagerback, Feldkamp, Ancelotti, Lippi, Hodgson, Guidolin, Hector Cuper, Toshack ve Zaccheroni gibi dünya çapındaki teknik adamları devirmişti.

GALATASARAY'LA KAZANDI

Fatih Terim daha önce Lazio'ya karşı Milan ve Fiorentina'dayken birer kez rakip olmuştu. Milan'la 2-0 kazanıp, Fiorentina ile 4-1 yenilmişti. Lazio karşısında Galatasaray'ın başında da galibiyet sevinci yaşamış oldu. Terim daha önce; Real Madrid, Juventus, Schalke, Dortmund, PSG, Manchester United, ,Inter, Arsenal ve Milan gibi dünya devlerini yenmişti.


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