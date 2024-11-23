Fatih Terim'den Galatasaray yorumu

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti.

, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim'den Galatasaray yorumu
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23 Kasım 2024 19:02
Son güncelleme 23 Kasım 2024 19:06
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti.

Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarların ve Bodrum FK taraftarlarının büyük ilgisiyle karşılaşan Terim'in bir soru üzerine verdiği yanıt gündem oldu.

"Hocam Galatasaray'ı özlediniz mi?" sorusuna yanıt veren Terim, "Galatasaray özlenmez mi ya!" ifadelerini kullandı.
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