Fatih Terim: "Bu takımı ayağa kaldıracağım"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli arada hem ekibini hem de tüm takımı kendine getirdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Fatih Terim: 'Bu takımı ayağa kaldıracağım'
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14 Ekim 2020 08:55
Orta sahaya takviye bir türlü gerçekleşmeyince Fatih Terim, transferde yönetimle anlaşmazlık yaşamıştı. Terim'e milli ara ilaç gibi geldi.

"Başkanlık düşüncem yok" ifadesiyle yönetime mesajı yollayan İmparator, "Bu takımı yine ben ayağa kaldıracağım" diyerek kendisini motive etti.

Florya'da eskisinden daha hırslı olduğu dikkat çeken Fatih Terim, bire bir görüşmelerle oyuncularını lige hazırlıyor.

Çift forvet yerine Falcao ile devam kararı alınırken Belhanda ve Feghouli toparlanmazsa yerlerini kalıcı olarak Emre Akbaba ve Emre Kılınç'a kaptıracaklar.

AVRUPA'DA OLSA ZARAR ETMEYECEKTİ!

Galatasaray'ın 1 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında incelenen finansal raporlarında 39.6 milyon TL zarar ettiği açıklandı. Sarı-kırmızılı takım Rangers'ı eleseydi UEFA Avrupa Ligi gruplarına kaldığı için 4.3 milyon Euro bonus alacaktı ve bir anlamda 3 aylık zararını tolere edecekti. Galatasaray'ın borç-alacak farkı ise 1.9 milyar TL seviyesine yükseldi.



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