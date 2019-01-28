FATİH TERİM'İN LİSTESİNDE 4 FORVET

GELECEĞİ DE KURTARACAK FORVETLER

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, yönetimle yaptığı görüşmede transfer listesinde 4 forvet ismine yer verdiği ve mutlaka 2'sinin alınmasını istediği belirtildi.Kulağı sürekli yönetimden gelecek iyi haberde olan Fatih Terim, bu liste dışına çıkılmamasını talep ederken hedefinin ise Bakü'deki UEFA Avrupa Ligi finali olduğunu iletti. Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Kupası zaferi olan Terim'in, bu sezon bu hedefe inandığı ve bunun için golcülerin de istediği isimlerden oluşmasını istediğini ifade etti.Galatasaray'ın başarılı teknik adamının, Benfica'yı geçeceğine inandığı ancak bunun için de mutlaka istediği 2 farklı tarzda, 2 ayrı golcünün gelmesinin gerektiğini belirtti.Fatih Terim'in listesinde Alan Carvalho, Mbaye Diagne ve Benjamin Tetteh gibi benzer tarzda üç forvet ile birliikte Divock Origi gibi pivot rolde oynamaya daha müsait bir forvet olduğu da belirtildi.İmparator'un forvet adaylarını belirlerken ileride yüksek fiyatlara satılması ve kulübün geleceğinin de garanti altına alınması gibi kıstaslar da koyduğu bu nedenle bu 4 isme öncelik verdiği, diğer gündeme gelen ve menajerlerin önerdiği isimlerin günü kurtarmaya yönelik ve ileride bonservisle gitmesi kolay olmayan oyuncular olduğu belirtildi.