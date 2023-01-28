Fatih Karagümrük transferi açıkladı

Fatih Karagümrük, Braga'dan Bruno Rodrigues'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Fatih Karagümrük transferi açıkladı
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28 Ocak 2023 23:37
VavaCars Fatih Karagümrük, Portekiz ekibi Braga'dan Bruno Rodrigues'i kiraladığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Braga'dan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Bruno Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza kattık. Karagümrük'e hoş geldin Bruno Rodrigues." ifadeleri kullanıldı.

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