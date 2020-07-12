Falette: 'Fenerbahçe buna alışık değil'

Fenerbahçeli futbolcu Falette, Sivasspor'a 2-1 kaybettiklei maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Sivasspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade eden Falette, "Sivasspor karşısında hatalar yaptık, puan kaybettik; Fenerbahçe için iyi bir durum değil ama kafamızı kaldırıp mücadeleye devam etmek zorundayız" dedi.



Ozan Tufan'ın stoperde oynaması hakkında da konuşan Falette, "Ozan'ın pozisyonu değil ama elinden geleni yapmaya çalışıyor. Birisi size farklı bir pozisyonda oynamanızı söylerse sahaya çıkar ve elinizden gelenin en iyisini yaparsınız, Ozan da bunu yapıyor" şeklinde konuştu.



