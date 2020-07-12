Falette: "Fenerbahçe buna alışık değil"

Fenerbahçeli futbolcu Falette, Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com
Falette: 'Fenerbahçe buna alışık değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Temmuz 2020 23:18
Fenerbahçeli futbolcu Falette, Sivasspor'a 2-1 kaybettiklei maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sivasspor karşısında iyi mücadele ettiklerini ifade eden Falette, "Sivasspor karşısında hatalar yaptık, puan kaybettik; Fenerbahçe için iyi bir durum değil ama kafamızı kaldırıp mücadeleye devam etmek zorundayız" dedi.

Ozan Tufan'ın stoperde oynaması hakkında da konuşan Falette, "Ozan'ın pozisyonu değil ama elinden geleni yapmaya çalışıyor. Birisi size farklı bir pozisyonda oynamanızı söylerse sahaya çıkar ve elinizden gelenin en iyisini yaparsınız, Ozan da bunu yapıyor" şeklinde konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için