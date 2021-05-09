Falcao, 4 farklı takımla Beşiktaş'a gol attı

Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, Beşiktaş'a karşı bugüne kadar rakip olduğu her formayla gol attı. 35 yaşındaki forvet, Galatasaray kariyerinden önce Atletico Madrid, Porto ve Monaco formasıyla Beşiktaş ağlarını sarsmayı başarmıştı.

Haber; Sporx.com
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Falcao, 4 farklı takımla Beşiktaş'a gol attı
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09 Mayıs 2021 13:32
Radamel Falcao
Radamel Falcao
Galatasaray
Süper Lig'in 40. haftasında oynanan Beşiktaş karşılaşmasında ilk yarının uzatma anlarında Galatasaray'ı 2-1 öne geçiren penaltı golünü atan Radamel Falcao, 4 ayrı takımla Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşadı.

Kolombiyalı futbolcu, 4 Kasım 2010'da Porto, 15 Mart 2012'de Atletico Madrid ve 17 Ekim 2017'de Monaco'nun Beşiktaş ile oynadığı maçlarda fileleri havalandırmıştı.

Dün ilk 11'de sahaya çıkan Radamel Falcao, 63. dakikada yerini Mısırlı santrfor Mustafa Muhamed'e bıraktı.

2009 yılından bu yana Avrupa'da top koşturan Falcao, kıtadaki 250. golünü Beşiktaş filelerine gönderirken, bu sezon sarı kırmızılarda ise 17 maçta 9 gol ve 2 asiste ulaştı

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