1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor, sahasında Altay ile karşı karşıya geldi. Eyüp Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.Eyüpspor, 8. dakikada Gianni Bruno ile öne geçti. Altay, 14'te Deniz Kadah ile skoru eşitledi. Eyüpspor, 23'te Recep Niyaz'ın attığı golle soyunma odasına 2-1 önde gitti.Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor'da ilk golü atan Gianni Bruno, 55'te bir kez daha sahneye çıktı ve durumu 3-1 yaptı. İstanbul ekibinde 64'te kazanılan penaltıda topun başına Adrien Regattin geçti. Regattin, penaltıdan attığı golle maçın skorunu 4-1 olarak belirledi.Bu sonucun ardından Eyüpspor, 29 hafta sonunda puanını 67'ye yükseltti. İstanbul temsilcisi, ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.Ligin bitimine 5 hafta kala 15 puanda kalan Altay ise, Adanaspor'un Gençlerbirliği deplasmanında puan almasıyla 1. Lig'e veda etti. 1. Lig'de daha önce Giresunspor'un küme düşmesi kesinleşmişti.Süper Lig'i garantileyen Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Manisa FK deplasmanına gidecek. Altay, sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.Eyüpspor'un Süper Lig'i garantilemesinin ardından büyük sevinç yaşandı.Altay karşılaşmasının yapıldığı Eyüp Stadı'nda bitiş düdüğünün ardından teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar, Süper Lig'e yükselmeyi kutladı.Saha içinde büyük sevinç yaşayan futbolcular, teknik direktör Arda Turan'ı omuzlara alarak havaya attı. Başkan Murat Özkaya ve yöneticilerin de dahil olduğu kutlamalar, takımın tribüne gelmesiyle devam etti.Eyüpspor, 100 yılı aşkın tarihinde ilk kez en üst seviye ligde mücadele edecek.İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1919'da Eyüp İdman Yurdu adıyla kurulan eflatun-sarılı takım, geride kalan 105 yıllık süreçte hiç Süper Lig'e yükselemedi.Uzun yıllar alt liglerde yer alan Eyüpspor, 2019'da Murat Özkaya'nın başkanlığa getirilmesinin ardından yükselişe geçti. 2020-2021 sezonu sonunda TFF 2. Lig'de şampiyon olan Eyüpspor, 37 sezon sonra 1. Lig'e çıktı. Bu ligde iyi bir performans sergileyen eflatun-sarılı takım, 3. sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı.Arda Turan, teknik direktörlüğünün ilk yılında şampiyonluk sevinci yaşadı.Galatasaray altyapısından çıkan ve İspanya'da Atletico Madrid ve Barcelona'da forma giyen Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından olan Arda Turan, teknik adamlık kariyerine Eyüpspor'da başladı.Geçen sezonun sonlarında takımın başına geçen Turan, bu sezon takımını Süper Lig'e çıkardı.