EuroLeague Final Four Berlin'de!

EuroLeague yönetimi, önümüzdeki sezon Final Four organizasyonunun Berlin'de düzenleneceğini açıkladı.
Böylece 3. kez Almanya'da Final-Four yapılmış olacak. 2022 Final Four, 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
Öte yandan geçtiğimiz sezon Köln'de yapılan organizasyonun ardından Almanya, üst üste 2 kez Final-Four'a ev sahipliği yapan ilk ülke olarak öne çıktı.
Böylece 3. kez Almanya'da Final-Four yapılmış olacak. 2022 Final Four, 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.
Öte yandan geçtiğimiz sezon Köln'de yapılan organizasyonun ardından Almanya, üst üste 2 kez Final-Four'a ev sahipliği yapan ilk ülke olarak öne çıktı.