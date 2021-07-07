EuroLeague Final Four Berlin'de!

EuroLeague'de Final Four organizasyonu üst üste 2. sezon Almanya'da olacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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EuroLeague Final Four Berlin'de!
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07 Temmuz 2021 22:42
EuroLeague yönetimi, önümüzdeki sezon Final Four organizasyonunun Berlin'de düzenleneceğini açıkladı.

Böylece 3. kez Almanya'da Final-Four yapılmış olacak. 2022 Final Four, 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Öte yandan geçtiğimiz sezon Köln'de yapılan organizasyonun ardından Almanya, üst üste 2 kez Final-Four'a ev sahipliği yapan ilk ülke olarak öne çıktı.


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