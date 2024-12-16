EuroLeague'de çift maç haftası başlıyor: Efes ve Fenerbahçe

Basketbol THY EuroLeague'de normal sezonun ilk yarısı, bu hafta içi oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.



Ligde 16. hafta maçları yarın ve çarşamba günü, 17. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günleri oynanacak.



Fenerbahçe Beko, haftayı deplasmanda geçirecek. Sarı-lacivertliler, yarın 6 yıldır deplasmanda yenemediği ve başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un eski takımı Barcelona'ya İspanya'da konuk olacak. Fenerbahçe Beko, 19 Aralık Perşembe günü ise Fransa'da lider Paris Basketbol ile Avrupa Ligi tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek.



Anadolu Efes ise Sırbistan temsilcilerini bu hafta içi İstanbul'da ağırlayacak. Lacivert-beyazlılar, 18 Aralık Çarşamba günü Kızılyıldız'ı, 20 Aralık Cuma günü de Partizan'ı Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek.



THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasının TSİ programı şöyle:



16. hafta



17 Aralık Salı:



21.00 Monaco-Bayern Münih (Salle Gaston Medecin)



22.05 Maccabi Playtika-Baskonia (Aleksandar Nikolic)



22.15 Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan (OAKA Altion)



22.30 Paris Basketbol-Real Madrid (Adidas Arena)



22.30 Barcelona-Fenerbahçe Beko (Palau Balugrana)



22.45 Partizan-LDLC ASVEL (Belgrad Arena)



22.45 ALBA Berlin-Zalgiris (Uber Arena)





18 Aralık Çarşamba:



20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Basketbol Gelişim Merkezi)



22.15 Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna (Barış ve Dostluk)





17. hafta



19 Aralık Perşembe:



20.45 Panathinaikos AKTOR-Baskonia (OAKA Altion)



22.30 Paris Basketbol-Fenerbahçe Beko (Adidas Arena)



22.45 Real Madrid-Monaco (Wizink Center)





20 Aralık Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Partizan (Basketbol Gelişim Merkezi)



21.00 Zalgiris-LDLC ASVEL (Zalgirio Arena)



22.00 Virtus Segafredo Bologna-Barcelona (Virtus Segafredo Arena)



22.15 Olympiakos-ALBA Berlin (Barış ve Dostluk)



22.30 Kızılyıldız-Maccabi Playtika (Belgrad Arena)



23.00 EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih (Unipol Forum)







