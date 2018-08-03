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Erzurumspor'dan kombine çağrısı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Metin Barlak: "Süper Lig'de kalıcı olmak, üst sabırla üst sıraları zorlamak istiyoruz. Bu yolda taraftarımızın kombine alarak bize desteğini sürdürmesini bekliyoruz"

Kaynak: AA
Erzurumspor'dan kombine çağrısı
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03 Ağustos 2018 14:26
ERZURUM (AA) - Spor Toto Süper Lig'in yeni takımı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un basın sözcüsü Metin Barlak, verilecek desteklerle başarılı bir sezon geçirebilmek amacıyla taraftarlara kombine bilet almaları çağrısında bulundu.

Metin Barlak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, transferlerle dikkati çektiklerini ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini vurguladı.

Kulüp olarak iddialı bir kadro kurduklarını ve taraftarın desteğiyle başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını aktaran Barlak, "Taraftarımıza kombine bilet alarak kulübe destek olmaları çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Barlak, transferde son derece titiz davrandıklarını ve takıma katkı verecek isimleri en uygun maliyetle mavi-beyazlı renklere bağladıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Hazırlık çalışmaları da son derece verimli geçti. Kurulan kadro Erzurum'u ligde başarıyla temsil edecek güçte. Başarının anahtarı camianın tek vücut olmasından geçiyor. Son üç yılda peş peşe kazanılan şampiyonluklarda takımın olduğu kadar taraftarın da büyük desteği var. Yağmur çamur demeden yanımızda oldular. Şimdi işimiz daha zor. Süper Lig'de kalıcı olmak, üst sabırla üst sıraları zorlamak istiyoruz. Bu yolda taraftarımızın kombine alarak bize desteğini sürdürmesini bekliyoruz."

Barlak, açıklamasında, Havuzbaşı Passolig satış noktası ve "www.passo.com.tr" üzerinden satışa sunulan kombine biletlerin fiyatlarının, 1. kategori VIP tribünü için 1000, 2. kategori kapalı tribün A-B blokları için 700, 3. kategori maraton tribünü için 500 ve 4. kategori kale arkası tribünleri için de 250 lira olduğunu bildirdi.

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