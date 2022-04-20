Spor Toto 1. Lig'de BB Erzurumspor ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Tuzlaspor, henüz ilk dakikada Ezeh ile öne geçerken, BB Erzurumspor bu gole 53. dakikada Aaron Olanare ile karşılık verdi.



Bu sonucun ardından BB Erzurumspor 51, Tuzlaspor ise 42 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında BB Erzurumspor, İstanbulspor deplasmanına konuk olacak. Tuzlaspor, iç sahada Adanaspor ile karşılaşacak.



Stat: Erzurum Kazım Karabekir



Hakemler: Alper Akarsu, Anıl Usta, Mehmet Şengül



Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gökhan Kardeş, Mücahit Albayrak, Eren Tozlu, Estrela, Hasek (Dk. 85 Hüseyin Mevlütoğlu), Süleyman Koç (Dk. Alican Özfesli), Emircan Altıntaş (Dk. 67 Aly Malle), Olanare (Dk. 73 Novikovas)



Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Mustafa Emre Can, İsmail Konuk, Posmac, Ferhat Öztorun, Diack (Dk. 60 Kulakov), Rotman, Harris, Çekdar Orhan (Dk. 60 Sedat Şahintürk), Ahmet Yazar (Dk. 80 Safa Kınalı), Ezeh (Dk. 60 Bardhi)



Goller: Dk. 1 Ezeh (Tuzlaspor), Dk. 53 Olanare (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)



Sarı kartlar: Dk. 32 Diack, Dk. 69 Rotman (Tuzlaspor), Dk. 42 Mustafa Yumlu, Dk. 45+2 Orhan Ovacıklı, Dk. 86 Aly Malle (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)





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