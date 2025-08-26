26 Ağustos
Kairat Almaty-Celtic
19:45
26 Ağustos
Pafos FC-FK Crvena Zvezda
22:00
26 Ağustos
Sturm Graz-Bodo/Glimt
22:00
26 Ağustos
Reading-AFC Wimbledon
21:00
26 Ağustos
Wolves-West Ham United
21:30
26 Ağustos
Norwich City-Southampton
21:45
26 Ağustos
Bournemouth-Brentford
21:45
26 Ağustos
Burnley-Derby County
21:45
26 Ağustos
Sunderland-Huddersfield
21:45
26 Ağustos
Sheffield Wednesday-Leeds United
22:00
26 Ağustos
E.Braunschweig-VfB Stuttgart
21:45
26 Ağustos
S. Moskova-Nizhny Novgorod
20:45

Ertuğrul Doğan: "3 Temmuz'da zirveye ulaştı"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavililerin futbol anlayışıyla ilgili konuşup yeni sezonu değerlendirdi.

calendar 26 Ağustos 2025 10:49 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2025 11:31
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Ertuğrul Doğan: '3 Temmuz'da zirveye ulaştı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışlarını yeniden tanımladıklarını, yeni sezonda görülecek şeyin mücadeleyle beraber organize, disiplinli ve karakterli bir yapı olacağını belirtti.

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, Trabzonspor efsanesinin yürüyüşünün 2 Ağustos 1967'de başladığını, var olan düzene eklenmek için değil, o düzenin dışına çıkarak yeni bir yol açmak için sahaya indiğini belirtti.

"3 TEMMUZ'DA ZİRVEYE ULAŞTI"

Trabzonspor'un kupalarla tanımlanabilecek bir başarı hikayesine hiçbir zaman sahiplik etmediğini vurgulayan Doğan, şöyle devam etti: "Bu kulübün geçmişinde hem zafer hem direniş var. İkinci Lig şampiyonluğundan Süper Lig zaferlerine uzanan çizgi, sportif yükselişten ziyade Anadolu'nun kendine inanma sürecidir. Bu inanç en çok da 3 Temmuz sürecinde zirveye ulaştı. Trabzonspor, gerçeği savunmaktan hiç vazgeçmedi. Uluslararası spor hukuku o sezonu tüm açıklığıyla ortaya koydu, 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu artık iddianın ötesinde tescillenmiş bir durumdur. Ve biz
bu gerçeğin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Sükunetle, kararlılıkla, geri adım atmadan."

TUTARLI STRATEJİ VURGUSU

Doğan, bugün farklı bir dönemin eşiğinde olduklarına işaret ederek, "Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışımızı yeniden tanımlıyoruz. Kadronun omurgası korunurken hedefe uygun takviyeler yapılıyor. Plansız hamlelerle değil, tutarlı bir futbol stratejisiyle ilerliyoruz. Yeni sezonda sahada görülecek şey mücadeleyle beraber organize, disiplinli ve karakterli bir yapı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"BÜYÜK MESAFE KATETTİK"


Ekonomik düzlemde geldikleri noktanın da hafife alınamayacağını belirten Doğan, şunları kaydetti: "Trabzonspor, mali bağımsızlığını kazanma yolunda büyük mesafe kat etmiştir. Borç yükü azaltıldı, gelir modelleri çeşitlendi, kaynak kullanımı dengeye oturdu. Yeni projeler, üretken iş birlikleri ve altyapı yatırımlarıyla bu yapı daha güçlenecektir. Ancak her başarı ortak bir sorumlulukla mümkündür. Bu kulübün sadece sahadaki performansa değil, tribündeki desteğe de ihtiyacı var. Formasına sahip çıkan, kombinesini alan, fikriyle bu yapıya katkı sunan her bordo-mavi yürek, yürüyüşün gerçek ortağıdır. Trabzonspor aklın, adaletin ve aidiyetin buluştuğu merkezdir. Bu değişmeyecek ve kulübümüz kurulduğu gün kendine çizdiği değerlerden asla ve sapmadan geleceğe emin adımlarla yürüyecektir."




 
 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Eyüpspor 3 1 0 2 4 7 3
10 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
11 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
12 Alanyaspor 2 0 1 1 1 2 1
13 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
14 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
15 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
16 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
