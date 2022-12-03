Ertuğrul Çetin: 'Hiçbir fark olmayacak'

Fenerbahçeli kaleci Osman Ertuğrul Çetin, Villarreal maçı sonrası konuştu.



Osman Ertuğrul Çetin yaptığı açıklamada, "Hazırlık maçı da olsa taraftarımız bizi yalnız bırakmıyor. Onların desteği inanılmaz motive ediyor bizi. Altay'a ağabeye geçmiş olsun, umarım bir an önce aramıza döner." dedi.



Çok sıkı çalıştıklarını belirten genç oyuncu, "Çok sıkı çalışıyoruz. Sert, sıkı çalışıyoıruz. Bu yuüzden inanıyorum ki, Dünya Kupası öncesi Fenerbahçe ile sonrası arasında fark olmayacak." şeklinde konuştu.



TARAFTARIN DESTEĞİ



Çetin ayrıca, "Altyapıdan gelen bir oyuncuyum. Bunlar benim her zaman hayallerimdi. İnşallah onları bu şekilde sevindirmeye devam ederiz." ifadelerini kullandı.





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