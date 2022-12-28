Erteleme maçında kazanan Bursaspor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 6. hafta erteleme maçında Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka'yı 97-71 yendi.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Özlem Yalman, Serhat Büker, Burak Yılmaz
Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 28, Dudzinski 6, Ahmet Düverioğlu 2, Clemmons 18, Yiğitcan Saybir 12, Enes Berkay Taşkıran 7, Ömer Utku Al, Auguste 12, Mehmet Nihat Atalan
Darüşşafaka: Olaseni 11, Starks 14, Ercan Osmani 8, Mccullough 8, Doğuz Özdemiroğlu 11, Eray Büyüncangaz, Can Korkmaz 3, Canberk Kuş, Yeboah 8, Hakan Sayılı 5, Ege Özçelik 3, Kılıçarslan Şenkahya
1. Periyot: 27-19
Devre: 42-34
3. Periyot: 68-49
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Özlem Yalman, Serhat Büker, Burak Yılmaz
Frutti Extra Bursaspor: Needham 12, Onuralp Bitim 28, Dudzinski 6, Ahmet Düverioğlu 2, Clemmons 18, Yiğitcan Saybir 12, Enes Berkay Taşkıran 7, Ömer Utku Al, Auguste 12, Mehmet Nihat Atalan
Darüşşafaka: Olaseni 11, Starks 14, Ercan Osmani 8, Mccullough 8, Doğuz Özdemiroğlu 11, Eray Büyüncangaz, Can Korkmaz 3, Canberk Kuş, Yeboah 8, Hakan Sayılı 5, Ege Özçelik 3, Kılıçarslan Şenkahya
1. Periyot: 27-19
Devre: 42-34
3. Periyot: 68-49
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