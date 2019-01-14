  •  
    "Transfer için F.Bahçe ile anlaşmamız lazım"
  •  
    Ozan Tufan'ın F.Bahçe itirafı; "Saha dışında..."
  •  
    Üzerine para verdi ve eski takımına döndü!..
  •  
    Orkan geri mi dönecek? Beşiktaş'tan açıklama!..
  •  
    Transferde geri sayım; HER AN açıklanabilir!..

Ersun Yanal'ın istediği golcü için 15 milyon euro

Fenerbahçe'nin de listesindeki Mbwana Samatta için Genk, Cardiff'ten gelen teklifi kabul etmezken en az 15 milyon euro bonservis bedeli belirledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Ersun Yanal'ın istediği golcü için 15 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2019 02:12
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmek istediği isimler arasında yer alan Mbwana Samatta konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'nin yanı sıra Cardiff'in de ilgilendiği Samatta için kulübü Genk, bonservis bedelini 15 milyon euro olarak belirledi. Genk, Premier League'de mücadele eden ve forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Cardiff City'den gelen ilk resmi teklifi belirlediği rakamın altında olduğu için reddetti.

GENK, 13 MİLYON EUROYU KABUL ETMEDİ

İngiliz ve Belçika basınına yansıyan haberde, Cardiff City'nin Samatta için bonuslarla birlikte 13 milyon euroya kadar çıktığı belirtildi. Ancak Genk, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Mbwana Samatta'yı 15 milyon euronun altında bir bedele satmama kararı aldı.

Bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen Tanzanyalı oyuncu, Genk formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 24 gole imza atmayı başardı.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için