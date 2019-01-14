GENK, 13 MİLYON EUROYU KABUL ETMEDİ

'de teknik direktör'ın kadrosunda görmek istediği isimler arasında yer alankonusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.Fenerbahçe'nin yanı sıra Cardiff'in de ilgilendiği Samatta için kulübü Genk, bonservis bedeliniolarak belirledi. Genk, Premier League'de mücadele eden ve forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Cardiff City'den gelen ilk resmi teklifi belirlediği rakamın altında olduğu için reddetti.İngiliz ve Belçika basınına yansıyan haberde, Cardiff City'nin Samatta içinkadar çıktığı belirtildi. Ancak Genk, 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Mbwana Samatta'yı 15 milyon euronun altında bir bedele satmama kararı aldı.Bu sezon dikkat çekici bir performans sergileyen Tanzanyalı oyuncu, Genk formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 24 gole imza atmayı başardı.