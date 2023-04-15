Ersun Yanal'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Corendon Alanyaspor'un teknik direktörü Ersun Yanal, 1-0 öne geçtikleri maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Yanal, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün iyi başladıkları oyunu psikolojik kırılganlıklarla kaybettiklerini anlattı.



Yememeleri gereken goller yediklerini ifade eden Yanal, "MKE Ankaragücü maçından sonra 'Böyle bir daha gol yemeyeceğiz, yememeliyiz.' demiştik. Ama maalesef bugün yine aynı sahne ortaya çıktı. Problem değil yiyebilirsiniz ama bizim takımın kırılganlığı, dış saha kazanamamaktan kaynaklanan bu kırılganlık oldukça fark edilir bir şekilde yine ortaya çıktı. 10 kişi kaldıktan sonra yine sonucu almak için uğraştığımız dakikalar bize yetmedi. Rakibi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Yanal, iyi oyunculardan kurulu bir takım olduklarını, sahadaki psikolojik kırılmaları önlemek için çalışacaklarını vurguladı.



Ligde 4 gün sonra Galatasaray ile oynayacakları maça da değinen Yanal, "Önümüzde oynayacağımız maç, şampiyonluk yarışındaki adaylardan bir tanesiyle. Bununla ilgili çok hızlı bir şekilde dönüşüp, özellikle takımın mental olarak bu maça hazırlanmasını sağlamak istiyoruz. Kendi sahamızda bunu yapabilen, yapan bir takımız. Bu fazlasıyla canımızı yakan bir maç oldu. Toparlayıp o maçta da iyi mücadele eden ve puan, puanlar almak için oynayan bir takım olarak sahaya çıkacağız." diye konuştu.





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