Erol Bulut'un Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ikilemi!

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un Gustavo'nun yokluğunda Ozan'a mı yoksa Tolga'ya mı ön liberoda görev vereceği maç günü belli olacak.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut'un Ozan Tufan ve Tolga Ciğerci ikilemi!
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04 Aralık 2020 08:17
Cezalı olduğu için Denizli maçında forma giymeyecek olan Luiz Gustavo'suz oynamaya alışkın olmayan Fenerbahçe'de haftanın sorusu; Brezilyalı ön liberonun yerini kim dolduracak?

Derbide Lemos'un açığını kapatmak uğruna gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gustavo'nun yerine Ozan Tufan veya sakatlıktan yeni çıkan Tolga Ciğerci'den birinin görev yapması bekleniyor. Brezilyalı futbolcu, bu sezon ligde ilk kez maç kaçırmış olacak.

MAÇ GÜNÜ BELLİ OLACAK

Teknik direktör Erol Bulut'un Ozan'a mı yoksa Tolga'ya mı ön liberoda görev vereceği maç günü belli olacak. Öte yandan perşembe günkü idmana, Covid testleri negatif çıkan Valencia ile Sinan Gümüş de katıldı. İki futbolcu koşu çalışması yaptı.



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