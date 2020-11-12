Erol Bulut, zorlu 8 maçlık periyota kilitlendi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samandıra'da yardımcılarıyla bir toplantı yaptı. Zorlu fikstürü masaya yatıran Bulut Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor, Malatyaspor, Gaziantep, Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından oluşan zorlu maratonunun kaderlerini belirleyeceğine dikkat çekti.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Erol Bulut, zorlu 8 maçlık periyota kilitlendi
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12 Kasım 2020 10:48
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Samandıra'da yardımcılarıyla bir toplantı yaptı.

Zorlu fikstürü masaya yatıran Bulut Gençlerbirliği, Beşiktaş, Denizlispor, Malatyaspor, Gaziantep, Başakşehir, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarından oluşan zorlu maratonunun kaderlerini belirleyeceğine dikkat çekti.

İÇ SAHA MAÇLARI FİNAL GİBİ

Özellikle iç sahada Beşiktaş, Başakşehir ve Alanyaspor maçlarının final niteliği taşıdığına dikkat çeken Bulut, "Yeni kurulan bir takımız ama epey yol aldık. Eğer bu 8 maçlık maratondan lider çıkarsak daha iddialı duruma geliriz" yorumunu yaptı.

DAHA GÜÇLÜ DAHA İDDİALI

Yeni kurulan bir takım olarak ilk haftaları az hasarla atlattıklarının altını çizen Bulut, milli maç arasında eksikleri gidermek için büyük bir fırsat yakaladıklarını belirterek, "Milli maçlar sonrası daha iddialı daha güçlü olacağız" ifadelerini kullandı.



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