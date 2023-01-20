Erol Bulut: 'Yanlış anlaşıldım'

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK, sahasında Konyaspor'u normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılar sonucunda 8-7 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.Mücadelenin ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Fenerbahçe maçı sonrasındaki maaş açıklamasını yanlış dile getirdiğini ifade etti. Bulut, peşinatı ile ilgili konuşacağını ancak maaş dediğini belirtti.Erol Bulut, konu ile ilgili şunları söyledi: "Fenerbahçe maçından sonra düzenlenen basın toplantısında ödemeler ile ilgili yaptığım bir açıklama vardı. Yanlış dile getirdim. 1,5 senedir maaşımı kulübün bana ödemediği ile ilgili. O doğru değil. Benim tarafımdan yanlış ifade edildi. Kendi peşinatım ile ilgiliydi. Yanlış anlaşıldığım için kusura bakmasınlar. Aslında ben akabinde açıklamayı yaptım ama öndeki cümlem kullanılmış. Peşinatım ile ilgili olacaktı maaş dedim o yüzden kusura bakmasınlar."Konyaspor mücadelesinin heyecan verici olduğunu da sözlerine ekleyen Erol Bulut,diye konuştu.Erol Bulut, Süper Lig fikstürü hakkında ise "Ligin 20'nci haftasında pazar günü Sivasspor ile mücadele edeceğiz. Rakibimiz 17'sinde kupa maçına çıktı. Dolayısıyla bizden 2 gün daha dinlenmiş durumdalar" şeklinde konuştu.