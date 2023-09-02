Erol Bulut'un Cardiff City'si 2-0'ı koruyamadı

İngiltere Championship'te Erol Bulut'un yönetimindeki Cardiff City, 2-0 öne geçtiği maçta deplasmanda Ipswich Town'a 3-2 mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Erol Bulut'un Cardiff City'si 2-0'ı koruyamadı
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02 Eylül 2023 19:05
İngiltere Championship'in 5. haftasında Kieran McKenna'nın ekibi Ipswich Town ile Erol Bulut'un yönetimindeki Cardiff City karşı karşıya geldi.

Portman Road'da oynanan mücadelede konuk ekip Cardiff City'nin 30. dakikada Aaron Ramsey ve 52. dakikada Joe Ralls'ın golleri ile 2-0 öne geçmesine rağmen, ev sahibi Ipswich Town 59. dakikada Nathan Broadhead, 68. ve 78. dakikalarda ise Freddie Ladapo'nun kaydettiği goller ile karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Ipswich Town puanını 12'ye yükseltirken, Cardiff City 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Ipswich Town deplasmanda Sheffield Wednesday'e konuk olurken, Cardiff City evinde Swansea City'i ağırlayacak.

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