Erol Bulut: 'Derbiden lehimize bir skor çıkarsa lider olabiliriz'

Süper Lig'de 4 maçlık bir galibiyet serisi yakaladıktan sonra kupadaki Kasımpaşa engelini de geçerek 5'te 5 yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, takımının durumundan son derece memnun gözüküyor.



Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; Pazartesi günü Kadıköy'de oynanacak Ankaragücü maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdüren Kanarya'da Bulut, "Sakatlık ve hastalıklar sonrası takıma dönen oyuncular, gücümüze güç kattı. Derbiden lehimize bir skor çıkar ve Ankaragücü'nü yenersek, haftayı lider kapatmak bize gelecek haftalar öncesi büyük bir motivasyon kaynağı sağlar" yorumunu yaptı.



MECBURİ DEĞİŞİKLİKLER



Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, son haftaların formda isimlerinden Sinan'ın sakat, Mert Hakan'ın da cezalı olması nedeniyle yarınki Ankaragücü maçında mecburi değişiklikler yapacak.



Thiam ve Valencia'yı kanatlarda görevlendirecek olan Bulut'un, Ferdi'yi orta sahada, Samatta'yı da santrforda oynatması bekleniyor.



SOLDAKi SORUNU YiNE SADIK ÇÖZECEK



Fenerbahçe'de bu sezon teknik direktör Erol Bulut'un jokeri haline gelen Sadık; Caner'in cezalı, Novak'ın sakatlıktan yeni dönmesi nedeniyle yine sol bekte görev almaya aday.



İlk kez Kasımpaşa maçında bu mevkide oynayan Sadık'ın yarın yapılacak Ankaragücü karşılaşmasında aynı görevi üstlenmesi bekleniyor.



