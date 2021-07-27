Erling Haaland: 'Umarım Chelsea iddiaları söylentidir'

Chelsea'nin transferi için girişimlerde bulunduğu konuşulan Erling Haaland, geleceğiyle ilgili konuştu.



Dortmund'da kupa kazanmak istediğini kaydeden Norveçli yıldız, "Öncelikle Dortmund ile 3 yıl daha sözleşmem var. Burada geçirdiğim zamandan zevk alıyorum. Ancak kupalar almak da önemli, ben de bunu istiyorum." dedi.



Chelsea'nın 175 milyon euroluk bir teklif hazırladığı konuşulan Haaland, "Umarım Chelsea iddiaları sadece söylentidir. Bir insan için 175 milyon euro çok büyük bir para." ifadelerini kullandı.



Chelsea'nin Haaland için 175 milyon euro ödemesi durumunda Haaland, 2017'de 222 milyon euroluk bonservis bedeli ödenen Neymar'ın sonrasında en pahalı 2. oyuncu olacak.



Henüz 21 yaşında olan Haaland, 153 maçta 106 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.



