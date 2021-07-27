Erling Haaland: "Umarım Chelsea iddiaları söylentidir"

Chelsea'nin transferi için girişimlerde bulunduğu konuşulan Erling Haaland, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Erling Haaland: 'Umarım Chelsea iddiaları söylentidir'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Temmuz 2021 16:30
Chelsea'nin transferi için girişimlerde bulunduğu konuşulan Erling Haaland, geleceğiyle ilgili konuştu.

Dortmund'da kupa kazanmak istediğini kaydeden Norveçli yıldız, "Öncelikle Dortmund ile 3 yıl daha sözleşmem var. Burada geçirdiğim zamandan zevk alıyorum. Ancak kupalar almak da önemli, ben de bunu istiyorum." dedi.

Chelsea'nın 175 milyon euroluk bir teklif hazırladığı konuşulan Haaland, "Umarım Chelsea iddiaları sadece söylentidir. Bir insan için 175 milyon euro çok büyük bir para." ifadelerini kullandı.

Chelsea'nin Haaland için 175 milyon euro ödemesi durumunda Haaland, 2017'de 222 milyon euroluk bonservis bedeli ödenen Neymar'ın sonrasında en pahalı 2. oyuncu olacak.

Henüz 21 yaşında olan Haaland, 153 maçta 106 gol ve 28 asistlik performans sergiledi.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.