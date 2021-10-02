Erhan Ernak: "Gerekli dersleri çıkartacağız"

ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya 90-81 mağlup olan Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Erhan Ernak, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erhan Ernak: 'Gerekli dersleri çıkartacağız'
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02 Ekim 2021 16:55
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya 90-81 mağlup olan Bahçeşehir Koleji'nin başantrenörü Erhan Ernak, maç sonrası konuştu.

Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Erhan Ernak da maçın başında doğru enerjiyi sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Maç için kendilerine koydukları kuralları, hedefleri yerine getiremediklerini ve fark oluştuğunu belirten Ernak, "İkinci yarıda toparlandık ama geriden geldiğimiz için fazla enerji tükettik. Maçı tekrar izleyip, gerekli dersleri çıkartacağız. Oyuncularımı çabalarından, rakibimizi de galibiyetlerinden ötürü tebrik ediyorum." diye konuştu.


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