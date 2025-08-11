11 Ağustos
Eren Elmalı'dan Avrupa'ya ret!

Galatasaray'da Eren Elmalı, takımda kalmak için Torino'dan gelen teklifi reddetti.

calendar 11 Ağustos 2025 08:50
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Eren Elmalı'dan Avrupa'ya ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı sezona golle başladı.

TEKLİFİ REDDETTİ

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; 25 yaşındaki sol bek, Galatasaray'da kalmak için Serie A takımlarından Torino'nun teklifini reddetti.

JAKOBS İLE FORMA REKABETİ

Milli oyuncunun, bonservisi yeni alınan sol bek Ismail Jakobs ile forma rekabetine devam edeceği öğrenildi. 

