Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı sezona golle başladı.
TEKLİFİ REDDETTİ
Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre; 25 yaşındaki sol bek, Galatasaray'da kalmak için Serie A takımlarından Torino'nun teklifini reddetti.
JAKOBS İLE FORMA REKABETİ
Milli oyuncunun, bonservisi yeni alınan sol bek Ismail Jakobs ile forma rekabetine devam edeceği öğrenildi.
