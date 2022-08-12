Eren Elmalı: 'Abdülkadir'in bana ayakkabı borcu var'

Trabzonspor'un sol bek oyuncusu Eren Elmalı, Atakaş Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Elmalı maç sonu açıklamasında gol yemeden kazanmalarının altını çizerek, "Gerçekten zor bir maçtı. Ligde kolay maç olmadığını biliyoruz. Zaman zaman oynadık ama sonunda skoru bulduk. Gol yemedik. Takım savunması çok önemli biz de yansıtmaya çalışıyoruz. Taraftarlarımıza 90 dakika boyunca bizimle olmalarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Galibiyeti getiren Abdülkadir'in golüyle ilgili ise Elmalı, "Abdülkadir Ömür, sıradışı bir oyuncu zaten inanılmaz vurdu topa. Nice gollere inşallah. Aramız çok iyi. Çok iyi ortamımız var. Bana bir ayakkabı borçlu. Asist yaptığım için." diyerek açıklamalarını noktaladı.





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