Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, millilerin yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da yer aldığı soyunma odasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı aradı.Bakan Bak, telefonu A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a verdi. Görüşmede ay-yıldızlı ekibi tebrik eden Erdoğan,fadelerini kullandı.Ergin Ataman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek,dedi.Milli basketbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriğine alkışlarla karşılık verdi.