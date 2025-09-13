12 Eylül
Erdoğan'dan A Milli Basketbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millilerin yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da yer aldığı soyunma odasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı aradı.

Bakan Bak, telefonu A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a verdi. Görüşmede ay-yıldızlı ekibi tebrik eden Erdoğan, "Gerçekten çok mutlu oldum. Bu mutluluğu yaşattığınız için başta siz, Hidayet Türkoğlu ve bütün sporcu kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.


Ergin Ataman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Final maçı pazar akşamı Almanya'yla. İnşallah onu da kazanacağız. İkincilik bizi tatmin etmez." dedi.

Milli basketbolcular da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tebriğine alkışlarla karşılık verdi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
