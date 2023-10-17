Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, hakkında bahis soruşturması başlatılan Nicolo Zaniolo nedeniyle Galatasaray'ın zararı olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erden Timur'dan Zaniolo açıklaması!
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17 Ekim 2023 21:11
Son güncelleme 17 Ekim 2023 21:18
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Timur, Aston Villa'ya kiraladıkları ve hakkında bahis soruşturması başlatılan Nicolo Zaniolo nedeniyle Galatasaray'ın zararı olabileceğini söyledi.

Erden Timur'un sözleri şu şekilde;

"Zaniolo konusunda çıkacak karara göre Galatasaray'ın bir zararı olabilir. Oyuncu ve menajeri ile konuştuk. Böyle bir şey yapmadıklarını söylüyorlar. Spor üzerine bahis olmadığını söylüyorlar. Geçmişte de böyle bir şeye ismi karışmamış düzgün biri. Telefon ve tableti incelemede. Yakın zamanda sonucu çıkar. Biz, kendisine inanıyoruz. Aston Villa da kararı bekliyordur. Herkes sonucu görmek isteyecek. Roma'da oynadığı dönemle ilgili konu. Açıklamasına güveniyoruz."




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