Eran Zahavi resmen PSV'de

Hollanda temsilcisi PSV, ismi Fenerbahçe'yle sık sık gündeme gelen Eran Zahavi'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattığını ve iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
"PSV benim için büyük fırsat"
Zahavi transfer sonrası, "Çin'de harika zamanlar geçirdim ancak Avrupa'da neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. PSV benim için büyük bir fırsat. Kupalar için oynayacağım. Büyük rekabet var, Hollanda'daki maçları dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
5 kez gol kralı oldu
Zahavi, kulüp kariyerinde bugüne kadar 427 maç oynadı ve 260 gol attı. Üç kez İsrail'in ve iki kez Çin'in en skorer oyuncusu oldu. Hem Çin (1x) hem de İsrail (2x), Zahavi'yi yılın futbolcusu ilan etti. İsrail'de Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv ile ulusal şampiyon ve kupa şampiyonu oldu.
"PSV benim için büyük fırsat"
Zahavi transfer sonrası, "Çin'de harika zamanlar geçirdim ancak Avrupa'da neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. PSV benim için büyük bir fırsat. Kupalar için oynayacağım. Büyük rekabet var, Hollanda'daki maçları dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.
5 kez gol kralı oldu
Zahavi, kulüp kariyerinde bugüne kadar 427 maç oynadı ve 260 gol attı. Üç kez İsrail'in ve iki kez Çin'in en skorer oyuncusu oldu. Hem Çin (1x) hem de İsrail (2x), Zahavi'yi yılın futbolcusu ilan etti. İsrail'de Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv ile ulusal şampiyon ve kupa şampiyonu oldu.