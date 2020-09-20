Eran Zahavi resmen PSV'de

Fenerbahçe ile adı sık sık anılan Eran Zahavi, PSV ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Eran Zahavi resmen PSV'de
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20 Eylül 2020 14:13
Hollanda temsilcisi PSV, ismi Fenerbahçe'yle sık sık gündeme gelen Eran Zahavi'yi bedelsiz olarak kadrosuna kattığını ve iki yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

"PSV benim için büyük fırsat"

Zahavi transfer sonrası, "Çin'de harika zamanlar geçirdim ancak Avrupa'da neler yapabileceğimi göstermek istiyorum. PSV benim için büyük bir fırsat. Kupalar için oynayacağım. Büyük rekabet var, Hollanda'daki maçları dört gözle bekliyorum" ifadelerini kullandı.

5 kez gol kralı oldu

Zahavi, kulüp kariyerinde bugüne kadar 427 maç oynadı ve 260 gol attı. Üç kez İsrail'in ve iki kez Çin'in en skorer oyuncusu oldu. Hem Çin (1x) hem de İsrail (2x), Zahavi'yi yılın futbolcusu ilan etti. İsrail'de Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv ile ulusal şampiyon ve kupa şampiyonu oldu.





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