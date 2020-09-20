Eran Zahavi resmen PSV'de

Zahavi, kulüp kariyerinde bugüne kadar 427 maç oynadı ve 260 gol attı.

Üç kez İsrail'in ve iki kez Çin'in en skorer oyuncusu oldu.

Hem Çin (1x) hem de İsrail (2x), Zahavi'yi yılın futbolcusu ilan etti.

İsrail'de Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv ile ulusal şampiyon ve kupa şampiyonu oldu.