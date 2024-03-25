Engin Baltacı'dan Hasan Arat ve ekibine ağır sözler

Beşiktaş'ın bir önceki döneminde ikinci başkanlık, basın sözcülüğü ve hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Engin Baltacı, Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş için ne zaman ihtiyaç varsa göreve hazır olduğunu söyleyen, "Benim mezarlığım Beşiktaş'ta. Umarım, dilerim yeni yönetim çok başarılı olur, hepimiz alkışlarız" diyen Baltacı, kendilerine yönelik eleştirilere yanıtlar verirken Başkan Hasan Arat'ın yanlış yönlendirildiğini belirtti.
İŞTE ENGİN BALTACI'NIN O AÇIKLAMARI;
"HATALAR YAPTIK AMA..."
"Bizim dönemimizdeki futbol aklının hatalar yaptığını kabul ediyorum. Takımı oluşturmakta, takımda senkron yaratmakta hatalar yapıldı. Ancak biz bıraktığımızda onca çalkantıya rağmen, üçüncü sıradaydık, 9 puan fark vardı. Şu an fark 35. Kötüye gidiş var. Beş futbolcu almışız, ikisi iyi çıkmamış. Olabilir. Gönderiyorum dediğin gün; Onana'yı, Rosier'i ve Bailly'i de kaptılar. Market değerleri düşmedi. Ancak Aboubakar'ın, Ghezzal'ın değeri düştü. Bunları neden suçlu ilan ediyorsunuz?"
İTİBAR CELLATLIĞI!
"Bazı davaların bilerek zaman aşımına uğratıldığı iddiası da ayıptır, itibar cellatlığıdır. Buna engel olmak mevcut başkan ve yönetim kurulunun Beşiktaş tarihine ve geleneğine borcudur. İçi boş, dışı süslü laflarla algı yaratmanın Beşiktaş'a bir faydası olmadığı gibi aksine zararı vardır. Bazı davalara 'zaman aşımı' kararı verildiği doğrudur. Bunlarla ilgili istinafa gidilmiştir. Eski yönetimlere suç atfetmek gerekiyorsa bunun değerlendirmesi, yetkili ve görevli kamu otoritelerine bırakılmalı."
"MATRUŞKA YAKIŞMADI"
"Evet; KPMG raporu aleniyet kazanmasını önlemeye çalıştık. Bunun bir nedeni bakanlık-SPK değerlendirmesinin bitmemesiydi, diğeri 'troll'lerin eline geçmesini önlemekti. Yönetimden beklentim, konuları bağımsız denetime ve BJK Denetim Kurulu'na göndersinler, sonra gereğini yapsınlar. Ve sonunda kalabalıkta bize yaptıkları ayıbın özrünü aynı yerde dilesinler. 'Matruşka', 'çökmüş' söylemleri Beşiktaş asaletine yakışmıyor. Her gelen yönetim önceki yönetimlerin de namusunu korusun."
"30 MİLYON AZ FAİZ ÖDEDİK"
"Tüpraş konusunda... Denetim kurulu raporunda yazıyor. 'Yapılan anlaşma üç yıllık olup ilk yıl 202 milyon TL, sonrasındaki yıllarda ise enflasyon oranında artış öngörülmüştür. 25 Eylül 2023 tarihinde 580 milyon 262 bin 600 TL olmak üzere üç yılın tamamı peşin tahsil edilmiştir...' Demek ki her yıla 190 milyon TL düşüyor. Bu, bizim dönemimizin parası. Geriye yaklaşık 400 milyon TL kalır. 30 Kasım'da yani genel kuruldan birkaç gün önce 421 milyon 579 bin 565 TL konsorsiyum kredi-ana para ve faiz ödemesi yapıldı."
"BEKO GELİRİNİ KIRDIRDILAR"
"Biz erken tahsilat yoluyla mali borcu azalttık. Yani 20-30 milyon TL az faiz ödedik. Peki, Passolig ve Beko gelirlerini ne yaptılar; kırdırdılar! Benim hukukçu aklım burada çelişki olduğunu söylüyor. Denetim kurulu raporu da yapılanın doğru olduğunu söylüyor. Buna rağmen eski yönetimi camianın önüne atmak iyi niyet olmaz."
"RUIZ HESABI ÖYLE DEĞİL"
"Victor Ruiz konusu anlatıldığı gibi değil. Gönderilmeseydi, yattığı yerden üç yıl toplam 5.4 milyon Euro alacaktı. Şimdi 2.7 milyon Euro aldı. O iki yılda biz Wellinton'u oynattık; 1.6 milyon Euro'ya. 4.3 milyon Euro yaptı. Bir de şampiyon olduk. Anlatılan 400 bin Euro ödense adamın maaşından kurtulabilecek miydiniz? Lens, Ljajic, Boyd, Douglas ve diğerlerine ne oldu? Onana 4 milyon Euro etmezmiş; bugün 'Al-Musrati 12 milyon Euro etmez' deniyor. Ben bunu polemik edemem."
"BEDELİ NEYSE ÖDENİR"
"Hukiki sorumluluk varsa gereği yapılsın. Attığım imza kötü sonuç vermişse bunun açıklamasını yapmalıyım. Bu açıklama yeterli değilse bedeli neyse ödenir. Yönetimler birbirinin devamıdır ve aslolan Beşiktaş'tır. Manen itibarımızla oynamayın. Maddi bir sorumluk varsa bizler bunları yerine getiririz."
"KİM HİBE ETTİ Kİ!"
"Yöneticilerin ayrılırken kasa kolaylıklarını aldığı söylendi. Şimdiye kadar kim hibe etti? Yıldırım Demirören ile de ibralaştık. Beşiktaş bir takım iddialarından vazgeçti, Demirören de alacaklarından vazgeçti. Bunu yapan yönetim kurulu da ibra edildi."
"BENZİNLİKTE ARAT İMZASI VAR"
"Benzinlikle ilgili geçmiş bütün yönetimleri suçluyorsunuz. O sözleşmenin altında Süleyman Seba'nın ikinci başkanı olarak Hasan Arat'ın da imzası var. İmzalar doğru olur ama yanlış sonuç verir. Ticarette her karar kârla neticelenmez."
"PARASINI ALDIK"
"Bir hentbolcunun sözleşmesi profesyonellerce hazırlanmış, zamanın İkinci Başkanı Çebi'ye imzalatılmış ancak oynamayan, antrenmana çıkmayan sporcuya maaşı ödenmiş. Bu tutarı güncelleyerek Sayın Çebi'den resmen aldık. Belgesi kulüpdedir."
"ÇEBİ GELDİĞİNDE 1 LİRA YOKTU"
"Sayı Çebi 2019'da göreve geldiğinde kasada 1 lira yoktu. Çebi 21 milyon dolar buldu, eski yönetimin bir ay ertelettiği borçsuzluk kağıdını aldı. Bu övünülecek bir şey değil. Oraya geldiyseniz o parayı bulacaksınız. Borçları nasıl indirdiğimiz belli."
"YETKİ BAKANLIĞIN"
"KMPG raporuna göre ceza davalarının açılmaması sorgulanıyor. Eski yasada, spor kulüpleri İçişleri Bakanlığı denetimindeydi. Halka arz edilen kısım ise SPK denetimine tabidir. Ceza soruşturması gerekip gerekmediğine bu otoriteler karar verecek."
"Hasan Bey (Arat) KMPG raporunun değiştirildiğini, orijinal raporu istediklerini söyledi. Yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Kulüpten çıkarken bir sayfa evrak almadık. Denetleme kurulu ve divan başkanlığında bunlar var. İncelesinler."
Beşiktaş için ne zaman ihtiyaç varsa göreve hazır olduğunu söyleyen, "Benim mezarlığım Beşiktaş'ta. Umarım, dilerim yeni yönetim çok başarılı olur, hepimiz alkışlarız" diyen Baltacı, kendilerine yönelik eleştirilere yanıtlar verirken Başkan Hasan Arat'ın yanlış yönlendirildiğini belirtti.
İŞTE ENGİN BALTACI'NIN O AÇIKLAMARI;
"HATALAR YAPTIK AMA..."
"Bizim dönemimizdeki futbol aklının hatalar yaptığını kabul ediyorum. Takımı oluşturmakta, takımda senkron yaratmakta hatalar yapıldı. Ancak biz bıraktığımızda onca çalkantıya rağmen, üçüncü sıradaydık, 9 puan fark vardı. Şu an fark 35. Kötüye gidiş var. Beş futbolcu almışız, ikisi iyi çıkmamış. Olabilir. Gönderiyorum dediğin gün; Onana'yı, Rosier'i ve Bailly'i de kaptılar. Market değerleri düşmedi. Ancak Aboubakar'ın, Ghezzal'ın değeri düştü. Bunları neden suçlu ilan ediyorsunuz?"
İTİBAR CELLATLIĞI!
"Bazı davaların bilerek zaman aşımına uğratıldığı iddiası da ayıptır, itibar cellatlığıdır. Buna engel olmak mevcut başkan ve yönetim kurulunun Beşiktaş tarihine ve geleneğine borcudur. İçi boş, dışı süslü laflarla algı yaratmanın Beşiktaş'a bir faydası olmadığı gibi aksine zararı vardır. Bazı davalara 'zaman aşımı' kararı verildiği doğrudur. Bunlarla ilgili istinafa gidilmiştir. Eski yönetimlere suç atfetmek gerekiyorsa bunun değerlendirmesi, yetkili ve görevli kamu otoritelerine bırakılmalı."
"MATRUŞKA YAKIŞMADI"
"Evet; KPMG raporu aleniyet kazanmasını önlemeye çalıştık. Bunun bir nedeni bakanlık-SPK değerlendirmesinin bitmemesiydi, diğeri 'troll'lerin eline geçmesini önlemekti. Yönetimden beklentim, konuları bağımsız denetime ve BJK Denetim Kurulu'na göndersinler, sonra gereğini yapsınlar. Ve sonunda kalabalıkta bize yaptıkları ayıbın özrünü aynı yerde dilesinler. 'Matruşka', 'çökmüş' söylemleri Beşiktaş asaletine yakışmıyor. Her gelen yönetim önceki yönetimlerin de namusunu korusun."
"30 MİLYON AZ FAİZ ÖDEDİK"
"Tüpraş konusunda... Denetim kurulu raporunda yazıyor. 'Yapılan anlaşma üç yıllık olup ilk yıl 202 milyon TL, sonrasındaki yıllarda ise enflasyon oranında artış öngörülmüştür. 25 Eylül 2023 tarihinde 580 milyon 262 bin 600 TL olmak üzere üç yılın tamamı peşin tahsil edilmiştir...' Demek ki her yıla 190 milyon TL düşüyor. Bu, bizim dönemimizin parası. Geriye yaklaşık 400 milyon TL kalır. 30 Kasım'da yani genel kuruldan birkaç gün önce 421 milyon 579 bin 565 TL konsorsiyum kredi-ana para ve faiz ödemesi yapıldı."
"BEKO GELİRİNİ KIRDIRDILAR"
"Biz erken tahsilat yoluyla mali borcu azalttık. Yani 20-30 milyon TL az faiz ödedik. Peki, Passolig ve Beko gelirlerini ne yaptılar; kırdırdılar! Benim hukukçu aklım burada çelişki olduğunu söylüyor. Denetim kurulu raporu da yapılanın doğru olduğunu söylüyor. Buna rağmen eski yönetimi camianın önüne atmak iyi niyet olmaz."
"RUIZ HESABI ÖYLE DEĞİL"
"Victor Ruiz konusu anlatıldığı gibi değil. Gönderilmeseydi, yattığı yerden üç yıl toplam 5.4 milyon Euro alacaktı. Şimdi 2.7 milyon Euro aldı. O iki yılda biz Wellinton'u oynattık; 1.6 milyon Euro'ya. 4.3 milyon Euro yaptı. Bir de şampiyon olduk. Anlatılan 400 bin Euro ödense adamın maaşından kurtulabilecek miydiniz? Lens, Ljajic, Boyd, Douglas ve diğerlerine ne oldu? Onana 4 milyon Euro etmezmiş; bugün 'Al-Musrati 12 milyon Euro etmez' deniyor. Ben bunu polemik edemem."
"BEDELİ NEYSE ÖDENİR"
"Hukiki sorumluluk varsa gereği yapılsın. Attığım imza kötü sonuç vermişse bunun açıklamasını yapmalıyım. Bu açıklama yeterli değilse bedeli neyse ödenir. Yönetimler birbirinin devamıdır ve aslolan Beşiktaş'tır. Manen itibarımızla oynamayın. Maddi bir sorumluk varsa bizler bunları yerine getiririz."
"KİM HİBE ETTİ Kİ!"
"Yöneticilerin ayrılırken kasa kolaylıklarını aldığı söylendi. Şimdiye kadar kim hibe etti? Yıldırım Demirören ile de ibralaştık. Beşiktaş bir takım iddialarından vazgeçti, Demirören de alacaklarından vazgeçti. Bunu yapan yönetim kurulu da ibra edildi."
"BENZİNLİKTE ARAT İMZASI VAR"
"Benzinlikle ilgili geçmiş bütün yönetimleri suçluyorsunuz. O sözleşmenin altında Süleyman Seba'nın ikinci başkanı olarak Hasan Arat'ın da imzası var. İmzalar doğru olur ama yanlış sonuç verir. Ticarette her karar kârla neticelenmez."
"PARASINI ALDIK"
"Bir hentbolcunun sözleşmesi profesyonellerce hazırlanmış, zamanın İkinci Başkanı Çebi'ye imzalatılmış ancak oynamayan, antrenmana çıkmayan sporcuya maaşı ödenmiş. Bu tutarı güncelleyerek Sayın Çebi'den resmen aldık. Belgesi kulüpdedir."
"ÇEBİ GELDİĞİNDE 1 LİRA YOKTU"
"Sayı Çebi 2019'da göreve geldiğinde kasada 1 lira yoktu. Çebi 21 milyon dolar buldu, eski yönetimin bir ay ertelettiği borçsuzluk kağıdını aldı. Bu övünülecek bir şey değil. Oraya geldiyseniz o parayı bulacaksınız. Borçları nasıl indirdiğimiz belli."
"YETKİ BAKANLIĞIN"
"KMPG raporuna göre ceza davalarının açılmaması sorgulanıyor. Eski yasada, spor kulüpleri İçişleri Bakanlığı denetimindeydi. Halka arz edilen kısım ise SPK denetimine tabidir. Ceza soruşturması gerekip gerekmediğine bu otoriteler karar verecek."
"Hasan Bey (Arat) KMPG raporunun değiştirildiğini, orijinal raporu istediklerini söyledi. Yanıltıldığını düşünmek istiyorum. Kulüpten çıkarken bir sayfa evrak almadık. Denetleme kurulu ve divan başkanlığında bunlar var. İncelesinler."
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU