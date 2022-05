Enes Ünal ve Okay Yokuşlu en sevdiklerini anlattı...

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Getafe'de forma giyen milli futbolcular Enes Ünal ve Okay Yokuşlu, 10 soruya 10 kısa cevap verdi.



Getafe'nin maçlarını oynadığı Coliseum Alfonso Perez Stadı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan milli futbolcular, bazı sorulara cevap verirken de oldukça zorlandı.



Enes Ünal, "En beğendiğin oyuncu kim?" sorusuna, Cristiano Ronaldo yanıtını verirken, Okay Yokuşlu'nun yanıtı Real Madrid'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren Eduardo Camavinga oldu.



Enes'in İspanya'da en beğendiği taraftar grubu Real Betis olurken, Okay Yokuşlu ise bu soruya Sevilla yanıtını verdi.



Enes Ünal:



En beğendiğin stat: San Mames (Bilbao).



En beğendiğin oyuncu: Cristiano Ronaldo.



En beğendiğin kaleci: Thibaut Courtois .



En sevdiğin şehir: Türkiye'de Bursa, Avrupa'da Madrid.



İspanya'da en beğendiğin taraftar grubu: Real Betis.



En iyi anlaştığın oyuncu: Okay Yokuşlu ve Mauro Arrambarri.



Karşısında en zorlandığın oyuncu: Diego Carlos-Jules Kounde ve Eder Militao-David Alaba.



İspanya'da en sevdiğin yemek: Tavuklu ya de etli Paella.



İspanyolcada telaffuzunu en sevdiğin kelime: Que quieres (Ne istiyorsun?).



En sevdiğin şarkıcı: Fonda Flamenco.



Okay Yokuşlu:



En beğendiğin stat: Santiago Bernabeu (Madrid)



En beğendiğin oyuncu: Eduardo Camavinga.



İspanya'da en sevdiğin şehir: Madrid.



İspanya'da en sevdiğin yer: Retiro.



İspanya'da en beğendiğin taraftar grubu: Sevilla.



En iyi anlaştığın oyuncu: Enes Ünal.



Karşısında en zorlandığın oyuncu: Luis Suarez.



İspanya'da en sevdiğin yemek: Paella.



En sevdiğin şarkıcı: Maluma.



İspanyolca telaffuzunu en sevdiğin kelime: Dividir (Bölmek, paylaşmak).





