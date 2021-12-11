Enes'in golü Getafe'ye yetmedi!

İspanya La Liga'nın 17. hafta mücadelesinde Getafe, Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Enes'in golü Getafe'ye yetmedi!
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11 Aralık 2021 20:13
İspanya La Liga'nın 17. hafta mücadelesinde Getafe, Alaves ile karşı karşıya geldi.

Estadio de Mendizorroza'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Getafe'ye puanı getiren golü 20. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal kaydederken, Alaves'in golü 86. dakikada Joselu'dan geldi.

Alaves'te Florian Lejeune 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.

Getafe bu sonuçla puanını 12'ye çıkarırken, Alaves puanını 15 yaptı.

Ligin 18. haftasında Getafe sahasında Osasuna ile karşılaşacak, Alaves ise Vallecano deplasmanına gidecek.

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