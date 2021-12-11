Enes'in golü Getafe'ye yetmedi!

İspanya La Liga'nın 17. hafta mücadelesinde Getafe, Alaves ile karşı karşıya geldi.
Estadio de Mendizorroza'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Getafe'ye puanı getiren golü 20. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal kaydederken, Alaves'in golü 86. dakikada Joselu'dan geldi.
Alaves'te Florian Lejeune 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.
Getafe bu sonuçla puanını 12'ye çıkarırken, Alaves puanını 15 yaptı.
Ligin 18. haftasında Getafe sahasında Osasuna ile karşılaşacak, Alaves ise Vallecano deplasmanına gidecek.
Estadio de Mendizorroza'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Getafe'ye puanı getiren golü 20. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal kaydederken, Alaves'in golü 86. dakikada Joselu'dan geldi.
Alaves'te Florian Lejeune 90+2. dakikada kırmızı kart gördü.
Getafe bu sonuçla puanını 12'ye çıkarırken, Alaves puanını 15 yaptı.
Ligin 18. haftasında Getafe sahasında Osasuna ile karşılaşacak, Alaves ise Vallecano deplasmanına gidecek.