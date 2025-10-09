Emre Belözoğlu'ndan Antalyaspor'a veda!

Emre Belözoğlu, Antalyaspor ile yollarını karşılıklı olarak ayırdı.Belözoğlu, sosyal medya hesabından Antalyaspor'a veda mesajı yayınladı. İşte Emre Belözoğlu'nun kırmızı-beyazlı kulübe veda mesajı:Antalyaspor'a Ocak ayında imza atan Emre Belözoğlu, takımın başında 28 maça çıktı. 9 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet alan Belözoğlu, 1.18 puan ortalaması tutturdu.Antalyaspor, bu sezon ise Emre Belözoğlu ile 8 Süper Lig maçı oynadı. Takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak, 10 puanla ligin 10'uncu sırasında yer aldı.