Emre Belözoğlu: 'Kazanmak değerli ve önemli'

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, hedefleri doğrultusunda çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Emre Belözoğlu "İki takım oyuncularını tebrik ediyorum. Bence biz bir adım daha fazla mücadele ettik. Bizim adımıza kazanmak çok değerliydi ve önemliydi. Geçişlerde daha etkili olsaydık daha iyi bir skor çıkabilirdi." dedi.



Belözoğlu, Başakşehir'in başında 60. maçına çıktığını hatırlatarak, "Dünya Kupası'ndan sonra 4. maçımızı oynadık. 3. galibiyetimizi aldık, bir beraberlik var o da son dakika golüyle. 60 dakikalık oyundan çok memnunum, bilinçli bir oyun oynadık. Golden sonra, Antep maçının bize getirdiği psikolojik durum oyunumuzu geriye götürdü. Oyuncularımdan daha fazla önde kalmalarını, topa sahip olmalarını istediğimizi tekrar ediyorum ama ister istemez oyunun kontrolünün kaybolduğu anlar olabiliyor. Bugün Başakşehir'de 60. maçımıza çıktık 36. galibiyetimizi var, 15 beraberlik aldık, 9 mağlubiyetimiz var. Ortalamamız 2 puan üzerinde. Geldiğimizden bu yana kazanma arzusunun oluşmasında katkımız olduysa çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.



Emre Belözoğlu, "Bugün sizi biraz daha gergin gördük. Bunun nedeni neydi?" sözleri üzerine ise "İlk yarı ve ikinci yarıda oyunla ilgili beklentilerimiz çıktı. Oyunculardan oyuna motive olmalarını istemiştim, bazen yükseldiğimiz anlarımız oldu. Bu maçın gerçekten önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Önde kalmak ve önde devam etmek adına. Türkiye Ligi de önemli hedeflerimizden bir tanesi. Bu maçı büyük bir adım görüyordum, belki onun biraz gerginliği olmuş olabilir. Rakibe karşı ise bir agresifliğimiz olmadı." şeklinde konuştu.



Belözoğlu karşılaşma sonundaki gerginlik hakkında, "İki oyuncu grubu çok dürüstçe mücadele etti. Oyuncu grubunun böyle tartışma yaşamasını istemezdim. Ama maçın gerginliğiyle bunlar olabiliyor. Okaka görüntü itibarıyla çok sert bir oyuncu ama kalbini bilseniz hayatta bir olayın baş aktörü olmayacağını anlarsınız. Karşılıklı atışma vardı, çok önemli değil. Bunları konuşmak futbola bir şey katmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Başakşehir Teknik Direktörü son olarak, sakatlığı bulunan Biglia'yla ilgili olarak, "İki haftadır dönmek için mücadele ediyor. Bu hafta içi saha çalışmalarına başlayacak sonra değerlendirmemizi yapacağız. Takıma bir an önce dönmek isteyen bir oyuncuya sahip olmak bizim için önemli. Lucas'a ihtiyacımız var." diye konuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ