Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Torino ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un haberine göre; Torino'nun en geç cuma gününe kadar 4,5 milyon euroyu ödemesi gerekiyor. Ödeme geldiği an transfer resmiyete kavuşacak.
TORİNO'DAKİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emirhan İlkhan'ın Torino'da ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Genç futbolcu İtalyan ekibinde yıllık 700 bin euro maaş alacak. Emirhan ile Torino arasındaki sözleşme ise 5 yıllık olacak. Ayrıca Emirhan İlkhan'ın bir sonraki satışından da Beşiktaş yüzde 20 pay alacak.
EMİRHAN, GELECEĞİ İÇİN NE DEMİŞTİ?
Emirhan İlkhan geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yurt dışına transferim hakkında dün akşam itibarıyla basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurtdışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullanmıştı.
TRT Spor'un haberine göre; Torino'nun en geç cuma gününe kadar 4,5 milyon euroyu ödemesi gerekiyor. Ödeme geldiği an transfer resmiyete kavuşacak.
TORİNO'DAKİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Emirhan İlkhan'ın Torino'da ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Genç futbolcu İtalyan ekibinde yıllık 700 bin euro maaş alacak. Emirhan ile Torino arasındaki sözleşme ise 5 yıllık olacak. Ayrıca Emirhan İlkhan'ın bir sonraki satışından da Beşiktaş yüzde 20 pay alacak.
EMİRHAN, GELECEĞİ İÇİN NE DEMİŞTİ?
Emirhan İlkhan geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yurt dışına transferim hakkında dün akşam itibarıyla basında çıkan haberlerle ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini rica ettim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurtdışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine" ifadelerini kullanmıştı.
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