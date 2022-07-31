yrıca Emirhan İlkhan'ın bir sonraki satışından da Beşiktaş yüzde 20 pay alacak.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Emirhan İlkhan, Torino ile anlaşmaya vardı.TRT Spor'un haberine göre; Torino'nun en geç cuma gününe kadar 4,5 milyon euroyu ödemesi gerekiyor. Ödeme geldiği an transfer resmiyete kavuşacak.Emirhan İlkhan'ın Torino'da ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Genç futbolcu İtalyan ekibinde yıllık 700 bin euro maaş alacak. Emirhan ile Torino arasındaki sözleşme ise 5 yıllık olacak. AEmirhan İlkhan geleceğiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada,ifadelerini kullanmıştı.