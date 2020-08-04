Emin Bayram: "Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum"

Galatasaray'ın genç isimlerinden Emin Bayram, sarı-kırmızılı takımdaki hedeflerini açıkladı.

Emin Bayram: 'Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ağustos 2020 13:00
Galatasaray'ın 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram ligler bitmesine rağmen çalışmalarına ara vermedi.

Alanya'da kampa giren genç oyuncu ünlülerin antrenörü Taylan Yaşin ile çalışmalarını sürdürüyor.

Emin Bayram, "Yeni sezona en güçlü şekilde girmek istiyorum. Bunun için de sıkı çalışıyorum. Yeni sezonda çok daha fazla oynamak ve Galatasaray'da kalıcı olmak istiyorum" diye konuştu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için