'Eljif Elmas'ın değeri en az 40 milyon euro!'

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Almanya'yı 2-1 mağlup eden Makedonya'da Eljif Elmas'ın performansı, konuşulmaya devam ediyor.



Karşılaşmada etkili oyununun yanında bir de gol kaydeden Eljif'in menajeri George Gardi, oyuncu için açıklamalarda bulundu.



İtalya Ligi Serie A takımlarından Napoli'de top koşturan Eljif Elmas, son 2 eleme maçında attığı golle yıldızlaşmıştı.



"ELJIF ELMAS ULUSAL BİR KAHRAMAN"



Eljif'in milli takımda liderlerden biri haline geldiğini söyleyen menajer George Gardi, "Makedonya için harika bir zafer. Birkaç ay önce Avrupa Şampiyonası için hak kazandılar ve şimdi de Almanya'yı mağlup ettiler. Eljif Elmas ve Goran Pandev artık ulusal kahramanlar. Eljif, milli takımda liderlerden biri haline geldiğini hissediyor. Her zaman harika performanslar sergiliyor." dedi.



"SOL İÇTE OYNAMAYI SEVİYOR"



21 yaşındaki futbolcunun orta saha sol iç mevkiinde oynamayı sevdiğini dile getiren menajer, "O geniş alanda oynamayı ve orta sahanın sol iç tarafında oynamayı seviyor. En çok hoşlandığı rol bu. Birçok pozisyonda oynayabilecek kapasiteye sahip ama bu esnekliğinin bir dezavantaj haline gelmesini istemiyorum." ifadelerini kullandı.



"DEĞERİ 40 MİLYON EURO!"



Eljif Elmas'ın değerinin 40 milyon euro edeceğini vurgulayan Gardi, "Eljif, Napoli'ye geldiğinde farklı bir antrenörle çalışıyordu. Şimdi her zaman harika oynasa bile 4-2-3-1 sisteminde pozisyonunun dışına çıkmaya zorlanıyor. Bence Napoli'nin bir mücevheri var. Genç bir futbolcu, milli takımda sürekli gol atan bir lider. Onun gibi bir oyuncu en az 40 milyon euro eder." şeklinde konuştu.



