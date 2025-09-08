Egemen Korkmaz: 'A Milli Takıma oyuncu göndermek amacımız'

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Egemen Korkmaz, UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 9 Eylül Salı günü Hırvatistan ile yapacakları maçta taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu söyledi.Karşılaşmanın oynanacağı Papara Park'ta basın mensuplarına açıklamada bulunan Korkmaz, daha önce oyuncu ve antrenör olarak Trabzon'da bulunduğunu hatırlattı.Trabzon'da insanların milli duygularını ne kadar yoğun yaşadığını bildiğini aktaran Korkmaz," ifadelerini kullandı.Hırvatistan ile benzer oyun anlayışlarına sahip olduklarını aktaran Korkmaz,diye konuştu.Egemen Korkmaz, bir haftadır maç için antrenman yaptıklarına değinerek, şöyle devam etti:"Bir hazırlık maçı alma şansımız vardı ama biz bunu tercih etmedik. Bazı şeyleri oturtabilmek için de tekrar etmeniz gerekiyor. Bu anlamda bu kampta şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Bütün detayları hemen hemen oyunculara verdik. Bu işin teknik, taktiksel tarafının dışında başka karakteristik özelliklerinin de olması gerekiyor. Ben vazgeçmeyen, devamlı oyunun içinde olan bir yapıya sahibim ve oyunculara da bunu aşılamaya çalıştık. Alışkanlıklar çok kolay değişmiyor bazı şeyler zamanla oturacak."Bir şeyler inşa etmeye çalıştıklarını aktaran Korkmaz,dedi.Korkmaz, Hırvatistan karşısında taraftar desteğinin önemli olacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari forması giyen milli futbolcu Semih Kılıçsoy, takım olarak kendilerine inandıklarını belirterek,dedi.Torino forması giyen Emirhan İlkhan ise rakiplerinin güçlü olduğuna değinerek,diye konuştu.