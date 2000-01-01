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Edwards, Michael Jordan'ın önünde çalıştı!: "Çılgınca bir durumdu!"

Georgia Üniversitesi guardı Anthony Edwards, Charlotte Hornets'in sahibi olan NBA efsanesi Michael Jordan ve Golden State Warriors ile olan deneyiminden bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Georgia Üniversitesi guardı Anthony Edwards, Charlotte Hornets'in sahibi olan NBA efsanesi Michael Jordan ve Golden State Warriors ile olan deneyiminden bahsetti.

2020 NBA Draftı'nda ilk 3 sırada seçilmesi beklenen Edwards, kısa süre önce Hornets ile çalıştı. Edwards'ın, Draft'ta 3'üncü sıradan seçim yapacak olan Hornets tarafından seçilme ihtimali bulunuyor.

Edwards, takım ile görüşmesi sırasında Jordan'ın önünde çalışmakla ilgili deneyimini paylaştı ve şunları söyledi:

"Spor salonuna gelmesi deliceydi. Şok ediciydi, çılgıncaydı. 'Bu Michael Jordan!' olmuştum."

Hornets için çalışma deneyiminin yanı sıra Edwards, Warriors ile olan deneyiminden de bahsetti:

"İyi bir tecrübe oldu. O antrenmandan çok şey öğrendim ve zihniyetimi değiştirdiğini de hissediyorum. Elimdeki her şeyi vererek, sıkı oynamaya bakıyorum. Arka arkaya kaç şut soktuğunuz önemli değil. Sadece sıkı oynamak önemli. Elinizden geldiği kadar."

Warriors, korkunç bir 2019-20 sezonunun ardından geri dönüş yapmaya hazırlanıyor. Dahası, 2'inci sıradaki seçimleriyle, kadrolarını daha da güçlendirmek için harika bir fırsata sahipler.


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