Eddie Newton tempoyu artırdı!

Takımı şampiyonlukla buluşturmak için yoğun çaba sarf eden Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takım çalışmalarında seviyeyi artırdı...

Haber; Sabah
Eddie Newton tempoyu artırdı!
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25 Ağustos 2020 10:54
Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğun kaçmasının ardından Hüseyin Çimşir'le yollarını ayıran Trabzonspor'da yönetim, takımın başına teknik ekipte yer alan Eddie Newton'ı getirmişti. Yeni dönemde takımı özlediği şampiyonlukla buluşturmak için yoğun çaba sarf eden Newton, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takım çalışmalarında seviyeyi artırdı...

Yoğun bir çalışma programıyla takımını hazırlayan 48 yaşındaki teknik adam, dünkü idmanı da sık sık durdurup oyuncularına uyarılarda bulundu.

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