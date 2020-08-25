Eddie Newton tempoyu artırdı!

Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluğun kaçmasının ardından Hüseyin Çimşir'le yollarını ayıran Trabzonspor'da yönetim, takımın başına teknik ekipte yer alan Eddie Newton'ı getirmişti. Yeni dönemde takımı özlediği şampiyonlukla buluşturmak için yoğun çaba sarf eden Newton, Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala takım çalışmalarında seviyeyi artırdı...
Yoğun bir çalışma programıyla takımını hazırlayan 48 yaşındaki teknik adam, dünkü idmanı da sık sık durdurup oyuncularına uyarılarda bulundu.
Yoğun bir çalışma programıyla takımını hazırlayan 48 yaşındaki teknik adam, dünkü idmanı da sık sık durdurup oyuncularına uyarılarda bulundu.