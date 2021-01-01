Dwight Howard, Lakers'a geri dönebilir!

Serbest oyuncu Dwight Howard'ın, Los Angeles Lakers'a geri dönmeye hazırlandığı iddia edildi.



Lakers, 2021-22 sezonu için parçaları bir araya getirme uğraşında. Takım, LeBron James, Anthony Davis ve Russell Westbrook ile büyük üçlüsünü kurdu ve şimdi ise kadroyu onların etrafında yapılandırma niyetinde.



Medyada adı geçen isimlerden biri de, kariyerinde iki ayrı dönemde Lakers forması giymiş olan ve en son 2020'deki şampiyonluk kadrosunun bir parçası olan, Howard olarak geçti.



Los Angeles Times'tan Broderick Turner, Andrew Greif ve Dan Woike'ye göre 35 yaşındaki pivot, Los Angeles'a dönmeye ve pivot pozisyonunda oynamaya hazır. Sınırsız bir serbest oyuncu olan Howard, istediği bir takımla sözleşme imzalayabilecek konumda.



Howard geçtiğimiz sezon Philadelphia 76ers formasıyla maç başına 7.0 sayı, 8.4 ribaund ve 0.9 blok ortalamaları tutturmuştu.



