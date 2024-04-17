Dusan Alimpijevic: 'Orada ne olduğu çok açıktı'

EuroCup'ta yarı finale yükselen fakat yarı final eşleşmesinde JL Bourg'a 2-1 kaybederek elenen Beşiktaş Emlakjet'te başantrenör Dusan Alimpijevic, beIN Sports'a olay açıklamalarda bulundu.



"KULÜP BİZDEN BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDU"



Sezon öncesi planlamasında kimsenin yarı final beklemediğini söyleyen Alimpijevic, "Sezon öncesinde kulüp bizden böyle bir şey beklemiyordu. Yarı finale kadar geldiğimizde, elbette bu yüzden biraz gergindim. Üç maçlık bir seri. Biliyorsunuz, Gran Canaria ve Hapoel maçlarından sonra bizim için büyük bir fırsat doğdu. Bu iki maç, bizim ve kulübümüz için birçok farklı şekilde tarihiydi. Öncelikle, Eurocup'ta kulüp tarihinde ilk kez yarı finallere ulaşmak ve ardından zaten tanıdığımız bir ekibe karşı 21 sayı eksiğe geri dönmek." ifadelerini kullandı.



EuroCup yarı finalinde farklı kriterlerin olduğunu söyleyen Dusan Alimpijevic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Gran Canaria, Eurocup'ın eski şampiyonu. Hapoel'in bu yıl beklentileri çok büyüktü, hatta neredeyse Euroleague beklentisi içindeydiler. Yani, yarı finale kadar geldiğimizde elbette hedeflerimiz vardı. Kağıt üzerinde Gran Canaria ve Hapoel'den daha kolay olduğunu düşünüyorum. Ve elbette bu yarı final serisinden dolayı üzgün olmak için nedenimiz var. Dediğiniz gibi, üzgünüz çünkü yarı finallerde olayların nasıl işlediğini görmek için bir fırsat bulduk. Burada farklı türde kriterler devredeydi, biliyorsunuz, bunu tartışmak benim için sorun değil. Yani, orada ne olduğu çok açıktı. Çok, çok... Çok sinirlendim çünkü olay açıktı. Herkesin gördüğünü ben de gördüm. Şimdi buradayız ve kesinlikle hepimiz için gelecek için büyük ders olacak."





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