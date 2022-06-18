Galatasaray'da ilk gündem yeni teknik adamın kim olacağı... İkinci defa başkanlığa seçilen ve takımı yeniden ayağa kaldırmak için kolları sıvayan Dursun Özbek, teknik direktör problemini bir hafta içinde çözmek ve yeni sezon planlamasına geçmek istiyor. Ki geçen sezonun ikinci yarısında Domenec Torrent ile uyum sorunu çeken bazı oyuncular da sarı kırmızılı kulüple yollarını ayırma noktasına geldi.Yeteri kadar forma şansı bulamamaktan yakınan Mustafa Muhammed ve Sacha Boey'in yanı sıra Avrupa'dan önemli kulüplerin radarına giren Marcao ayrılığı düşünen isimlerden. Dursun Özbek üç isimden yeni teknik direktör açıklanana kadar beklemelerini isteyerekmesajını verdi. Ancak oyunculara gelecek tekliflerin de önemli olduğunu belirtti.