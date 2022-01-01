Durant, Nets'teki iş yükü için: "Bırakın sahada öleyim..."

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, iki günlük süreçte 85 dakika oynadıktan sonra Nets'teki iş yükü hakkında espri yaptı.



Arka arkaya gecelerde Durant, San Antonio Spurs'a karşı yaklaşık 44 dakika oynarken, ardından Portland Trail Blazers'a karşı 41 dakika sahada kalmıştı.



KD bu iş yükünden konuşarak, koçların kendisine oturması gerektiğini söyleyene kadar oynayacağını açıkladı:



"Bırakın sahada öleyim! Yok, şaka yapıyorum. Ama hayır, bu konuda endişem yok. Koç bana bir gün izin vermek isterse, bunu desteklerim, lakin bunu arayan biri değilim. Bana oturmamı söyleyene dek oynarım."



Mevzubahis iki maçta da 28'er sayıyla oynayarak oldukça üretken performans göstermiş olan KD, Nets'i Blazers'a karşı galibiyete taşıyamasa da, ekibin Spurs'ü uzatmalarda mağlup etmesine yardımcı olmuştu.



