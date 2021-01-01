Durant: "Kyrie'nin aramızda olacağını öngörüyorum"

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant, Kyrie Irving'in Nets ile son durumu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Durant, zorlu bir sezon öncesinde Kyrie'nin Nets'in bir parçası olacağını arzu ettiğini belirtti. Irving, KOVID-19'a karşı hala aşı olmamış durumda ve en az bir doz aşı olmadığı takdirde, Nets'in iç saha maçlarında yer alamayacak.



Irving'in durumuyla ilgili belirsizlik her geçen gün artarken, KD, Nets'in yeniden bir bütün olmayı sabırsızlıkla beklediğini ancak Kyrie'nin aşı konusundaki kararının kişisel olduğunu söyledi:



"Kyrie'nin aramızda olacağını öngörüyorum. Belki de safça düşünüyorum, ama fikrim bu yönde. Buradaki herkesin, grup olarak yapılanmaya devam ettiğimiz takdirde özel bir şeyler yapabileceğimize dair güveni tam.



Onun da bu grubun bir parçası olmasını isterim. O özel bir oyuncu. Hepimizin isteği bu yönde. Lakin birçok şey kontrolümüz dışında ve bunu kendi başına çözmesine izin vereceğiz.



Bu söylediklerim, onu takımda istemediğim anlamına gelmiyor. Kendisi yaptığımız işin büyük bir parçası ama onun yokluğunda diğer adamların öne çıkmaları ve üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor."



Irving, New York City'nin KOVID-19 protokollerinin yalnızca en az bir doz aşısı olan oyuncuların iç mekanlarda antrenman yapmasına ve oynamasına izin vermesinden ötürü, üst üste ikinci kez takım antrenmanlarını kaçırmıştı.



Brooklyn'de bulunan Nets, Cuma günü Milwaukee Bucks ile hazırlık maçı yapmak üzere karşı karşıya gelecek.



