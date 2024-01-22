Phoenix Suns süperstarı Kevin Durant, GOAT (tüm zamanların en iyi oyuncusu) tartışmasına dahil edilmeyi arzuladığını söyledi.



Durant, yakın tarihli bir röportajında GOAT tartışmalarına dahil edilmemekten duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, bunun Golden State Warriors'la olan döneminden kaynaklandığını iddia etti:



"Sırf Warriors'a gittiğim için. Ama neden dahil edilmiyorum ki? Asıl sorulması gereken soru bu. Neden? Neyi başaramamışım?"



Durant, 2016 yılında normal sezonda 73-9'luk dereceyle rekor kıran fakat NBA Finalleri'nde LeBron James ve Cleveland Cavaliers karşısında yenilen Warriors ekibine yaz döneminde katılmıştı.



Yıldız oyuncu, Oklahoma City Thunder ile bir önceki sezonda Batı Konferansı Finalleri'nde 3-1 öne geçtikten sonra elendiği rakibine katıldığı için, 'kolay yoldan' şampiyonluk kazanma arzusu dünya çapında taraftarlarca pek hoş karşılanmamıştı.



2017 ve 2018'de kazandığı şampiyonluklarda iki kez Finaller MVP'si ödülünü elde etmesine rağmen, Durant'in NBA'in geri kalanından çok daha iyi olan Warriors kadrosuyla kazandığı bu şampiyonluklar, halen sıkça itibarsızlaştırılıyor.



